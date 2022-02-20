«Торонто Мэйпл Лифс» уступили «Сент-Луис Блюз» во встрече регулярного чемпионата НХЛ. Матч завершился победой гостей со счетом 6:3.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич дважды забил в течение прошедшей игры. Еще одну шайбу забросил его партнер по команде, форвард Клим Костин. Также в составе победителей отметились Брэйден Шенн, Брэндон Саад и Райан О’Райлли.

Из-за травмы матч пропускал Владимир Тарасенко, играющий в одном звене с Бучневичем. Иван Барбашев не смог набрать очков.

Среди проигравших – дубль на счету Вильяма Нюландера, еще один гол был у Ти Джея Броди.

«Торонто Мэйпл Лифс» занимает пятую строчку в таблице Востока. «Сент-Луис Блюз» входит в топ-3 Запада.