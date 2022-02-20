Сборная Австрии по горнолыжному спорту победила в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. Коллектив, в составе которого выступали четыре атлета, опередили соперников из Германии по времени.

Олимпийскими чемпионами в смешанных командах стали Катарина Труппе, Катарина Линсбергер, Йоханнес Штрольц и Штефан Бреннштайнер. Австрийцы завершили главный финал ничьей с немцами со счетом 2:2, но имели преимуществу по времени спусков.

Бронзу завоевали представители Норвегии. В малом финале они обыграли по времени США.

Российские горнолыжники не смогли выйти в четвертьфинал Олимпиады-2022 после поражения от Италии со счетом 1:3. Национальную команду представляли Юлия Плешкова, Иван Кузнецов, Екатерина Ткаченко и Александр Андриенко.