Мужская сборная России по хоккею завоевала серебряные медали по итогам Олимпиады-2022 в Пекине. В решающем матче команда проиграла Финляндии со счетом 1:2.

Россияне начали третий период с пропущенной шайбы от Ханнеса Бьорнинена. Он забил спустя 31 секунду с первого вбрасывания. На последней минуте ворота покинул российский голкипер Иван Федотов, однако полевые игроки не смогли спасти ход встречи.

Во второй двадцатиминутке отличился финский защитник Вилле Покка. Ему ассистировали Ханнес Бьорнинен и Атте Охтамаа. Он тоже забил именно после выхода с перерыва.

Единственный гол забил российский нападающий Михаил Григоренко. Он открыл счет во встрече на восьмой минуте. Он смог реализовать большинство с помощью Никиты Нестерова и Никиты Гусева.

Напомним, российская команда в финале Игр-2018 года в Пхенчхане победила немцев в овертайме.