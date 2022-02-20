Сборная России по хоккею уступила представителям Финляндии в финальном матче Олимпиады-2022. Поражение стало вторым для национальной команды в решающих встречах за всю историю выступления на Играх.

Сегодняшняя встреча завершилась со счетом 1:2. Единственный гол россиян забил форвард Михаил Григоренко. Ему ассистировали Никита Нестеров и Никита Гусев.

В составе победителей отличились Ханнес Бьорнинен и Вилле Покка.

Первое поражение в финале Олимпиады было в 1998 году в японском Нагано. Тот матч выиграла сборная Чехии со счетом 1:0. Финляндия получила бронзовые награды.

Напомним, в 2018 году на Играх в Пхенчхане Россия победила немцев в овертайме и взяла золотые медали.