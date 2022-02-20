Завершился последний соревновательный день Олимпиады-2022. По его итогам были разыграны оставшиеся пять комплектов наград. По одному золоту завоевали Австрия, Норвегия, Германия, Великобритания и Финляндия.

Норвегия установила новый рекорд зимних Олимпиад по числу золотых наград — 16. Одиннадцать из них стране принесли представители лыж и биатлона. Ещё две на счету двоеборцев, по одной завоевали фристайлисты, прыгуны с трамплина и конькобежцы. К 11 золотым медалям норвежцы добавили 8 серебряных и 13 бронзовых, став также лучшими по общему числу наград — 37.

Второй в медальном зачёте стала Германия — 12 золотых, 10 серебряных, 5 бронзовых медалей. Примечательно, что 9 из 12 золотых наград немцам принесли жёлобные дисциплины — сани, бобслей и скелетон. Ещё по одному золоту немцы взяли в биатлоне, лыжах и двоеборье.

Тройку лидеров в медальном зачёте замкнули хозяева Игр — команда Китая (9-4-2). Основных побед китайцы добились во фристайле — 4. Два золота они взяли в шорт-треке, по одному — в фигурном катании, сноуборде и конькобежном спорте.

Сборная России заняла в медальном зачёте девятое место. Россияне завоевали шесть золотых медалей, причём половину из них принёс лыжник Александр Большунов: он выиграл скиатлон, масс-старт, а также победил в составе эстафетной четвёрки, вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым.

Победу в лыжной эстафете одержали и наши женщины: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Ещё два золота россияне взяли в фигурном катании: в состязаниях одиночниц победила Анна Щербакова, а в командном турнире золото России принесли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Помимо шести золотых медалей, россия взяла 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Оба результата являются лучшими на Олимпиаде (14 бронзовых медалей также у Канады).

Кроме того, Россия стала второй по общему числу наград — 32, уступив только Норвегии.