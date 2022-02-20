Завершился последний соревновательный день Олимпийских игр-2022. В воскресенье, 20 февраля, было разыграно пять комплектов медалей в пяти видах спорта. Представляем полные итоги состязаний Олимпиады 20 февраля.

Хоккей

В финале мужского хоккейного турнира встретились команды Финляндии и России. На седьмой минуте россияне открыли счёт – отличился Михаил Григоренко с передач Никиты Нестерова и Никиты Гусева. На 24-й минуте. Вилле Покка с передач Ханнеса Бьорнинена и Атте Охтамаа сравнял счёт.

Через полминуты после начала третьего периода забил уже сам Бьорнинен, а ассистировали ему Марко Анттила и вновь Атте Охтамаа. Шайба стала в матче победной, финны выиграли 2:1.

Лыжные гонки

В 30-километровом лыжном марафоне у женщин победу с большим преимуществом одержала Тереза Йохауг. Норвежка завоевала третье золото нынешней Олимпиады. Второй к финишу пришла американка Джесси Диггинс с отставанием 1.43, третьей – финка Кертту Нисканен, отставшая на 2.33.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая пятое место и отставшая от бронзы на 4 секунды.

Мария Истомина заняла девятое место, Анастасия Рыгалина – 17-е, а лидер сборной России Наталья Непряева не смогла финишировать.

Бобслей

В состязаниях мужских четвёрок победу одержала команда Германии в составе Франческо Фридрих, Торстен Маргис, Кэнди Бауэр, Александр Шюллер. Серебро взяла также немецкая четвёрка под управлением Йоханнеса Лохнера, а бронзу – канадский квартет Джастина Криппса.

Команда Ростислава Гайтюкевича (Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Павел Травкин, Алексей Лаптев) заняла седьмое место, а четвёрка Максима Андрианова (Андрианов, Алексей Зайцев, Владислав Жаровцев, Дмитрий Лопин).

Примечательно, что немцы в жёлобных дисциплинах взяли девять золотых медалей из десяти возможных.

Горные лыжи

В смешанных параллельных заездах золото взяла команда Австрии (Катарина Труппе, Штефан Бренненштайнер, Катарина Линсбергер, Йоханнес Штрольц). В финале австрийцы обыграли Германию. Бронзу завоевала команда Норвегии. Россия вылетела в 1/8 финала, уступив Италии 1:3.

Кёрлинг

В финале женского турнира Великобритания разгромила Японию 10:3. В состав победительниц входят скип Ив Мюирхэд, Вики Райт, Дженнифер Доддз, Хэйли Дафф и Мили Смит.

Накануне в матче за бронзу шведки победили Швейцарию.

Церемония закрытия Олимпиады-2022 пройдёт сегодня, начало – в 15:00 по московскому времени.