Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился впечатлениями от олимпийского турнира-2022 в Пекине. По его мнению, текущий тренерский штаб может продолжить работу со сборной.

Сегодня, 20 февраля, национальная команда в финале уступила Финляндии со счетом 1:2. Единственную российскую шайбу в решающей игре забросил нападающий Михаил Григоренко. Сборная потерпела второе поражение в олимпийском финале с 1998 года.

«Результат достойный, тренеры показали себя хорошо. Этот состав тренеров будет готовить сборную к чемпионату мира», — приводит слова Третьяка РИА Новости Спорт.

Сейчас команду возглавляет Алексей Жамнов. Чемпионат мира по хоккею пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая.