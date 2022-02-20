Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал результат финального матча Олимпиады-2022, в котором встретились россияне и финны.

Отечественная команда уступила соперникам со счетом 1:2.

«Вратарь и защита сыграли у нас на «пятерку», а нападение не выполнило свою задачу. Все же с одним забитым годом олимпийским чемпионом стать тяжело. Команда билась, никто не скажет, что она была безвольной, проявила характер, ложились под шайбу», – цитирует Третьяка ТАСС.

Россияне нанесли 17 бросков в створ ворот, показатель финнов – 31 удар.

Ранее Третьяк отметил, что доволен результатом турнира. По его словам, наставник сборной Алексей Жамнов продолжит тренировать команду до чемпионата мира-2022.