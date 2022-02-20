Олимпийский чемпион-2022, американский фигурист Нэтан Чен остался недоволен отменой награждения командного турнира. В составе своей национальной команды он завоевал серебро.

Изменения в программе церемоний произошли после появления информации о положительной допинг-пробе россиянки Камилы Валиевой. МОК принял решение дождаться результатов расследования и временно не вручать медали.

«Разочарованы тем, что не состоялась церемония награждения командного турнира. Мы сделали все возможное, подали иск в CAS. Было бы здорово, если бы мы получили награду, которую заслужили здесь. Но у нас забрали этот момент», — цитирует Чена Sport24.

Напомним, CAS отклонил апелляцию американских фигуристов, требовавших провести награждение.