Российский спортсмен Андрей Корешков провел поединок с американцем Ченси Ренкаунтри на турнире Bellator 274 в Анкасвилле (США). Победитель встречи определился после нокаута на 38-й секунде.

Судьи засчитали поражение представителю США после приема россиянина. Соперники встречались в со-главном бою соревнований. 31-летний Корешков выступает в полусредней весовой категории и является экс-чемпионом Bellator.

Центральным событием Bellator 274 оказался поединок между Нейманом Грейси и Логаном Сторли. Победа в нем была отдана единогласным решением судей. Чемпионом турнира стал Сторли (48-47, 50-45, 49-46).

За всю карьеру он одержал 13 побед и отметился одним поражением. Его старший соперник набрал 11 чемпионств при трех поражениях.