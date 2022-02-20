Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова победила на французском этапе зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в Клермоне. Она показала лучший результат сезона в мире – 4,87 м.

Второй стала еще одна россиянка Полина Кнороз (4,81 м), бронзу получила представительница Словении Тина Шутей (4,75 м).

«4.87. Полина Кнороз заставила старушку постараться сегодня, конечно. Третий старт в сезоне, третий старт без тренера, наконец-то еду домой и, надеюсь, что следующие старты мне не придётся так много думать вместо Светланы Абрамовой. Спасибо за тёплый приём, как обычно», — написала Сидорова на своей странице в Instagram.

Напомним, российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только после получения нейтрального статуса.