Завершились соревнования на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Впереди осталась формальность – церемония закрытия. Выступление сборной России на Играх можно оценивать двояко. С одной стороны – всего лишь девятое место в медальном зачёте. С другой – по общему числу наград наши спортсмены стали вторыми, уступив только «монстрам» норвежцам. А порой серебро и даже бронза ценятся даже больше золота. Представляем топ-10 российских участников Олимпиады-2022.

10) Иван Федотов (хоккей). Серебро

Хоккеисты провели олимпийский турнир откровенно слабо. Обладая одним из самых сильных составов, подопечные Алексея Жамнова всё же дошли до финала, но демонстрировали при этом весьма бледную серую игру почти во всех матчах. Но вот к кому не было претензий, так это Иван Федотов. Голкипер провёл без замен все шесть игр и в пяти из них действовал блестяще, сделав два сухаря. Не удалась ему только ничего не решавшая встреча с Чехией, в которой россияне наконец-то решили сыграть открыто и пропустили шесть шайб (5:6). А настоящий подвиг Федотов совершил в полуфинале со Швецией: 34 отражённых броска!

Увы, в финале с Финляндией Россия уступила 1:2, но Федотов провёл ещё один достойный матч, отразив 29 бросков.

9) Константин Ивлиев (шорт-трек). Серебро

21-летний Ивлиев обратил на себя внимание только в прошлом году, выиграв 500-метровку на чемпионате Европы. Тем не менее, на Олимпиаде от него такой прыти не ждали, хоть и надеялись, что он сможет побороться за медаль. К счастью, для Ивлиева всё сложилось как нельзя лучше. На коронной 500-метровке он отстал только от китайского венгра Лю Шаоана, завоевав заслуженное серебро.

8) Семён Елистратов (шорт-трек). Бронза

Успех Семёна Елистратова выглядит скромнее, чем у Ивлиева. Но здесь обязательно нужно учитывать контекст его карьеры. Шорт-трекист стал известен на всю страну на Олимпиаде-2014 в Сочи, когда вместе с Виктором Аном, Владимиром Григорьевым и Русланом Захаровым выиграл золото в эстафете.

Ан и Григорьев уже завершили карьеры, Захаров ушёл в коньки (и как ушёл!), а Елистратов всё ещё продолжал бороться на шорт-трековых дистанциях. На 1000 метров он провалился, вылетев уже на предварительном этапе. Но смог собраться на «полуторке» и повторил свой бронзовый успех четырёхлетней давности.

Входили Ивлиев и Елистратов и в эстафетную команду, которой не хватило всего лишь девяти тысячных секунды (!!!) до бронзы.

7) Денис Спицов и Иван Якимушкин (лыжи). Золото, серебро

Наш главный лыжный герой затмил своим фееричным выступлением всех партнёров по команде, но двоих из них мы выделить обязаны.

Денис Спицов преодолел очень сложный путь, неудачно выступал в нынешнем сезоне, и его попадание на Олимпиаду до последнего момента оставалось под вопросом. Уже в первой гонке он доказал, что ему не зря доверили участие в Играх. В скиатлоне Спицов пришёл вторым, обойдя на коньковой части признанного дистанционщика Ийво Нисканена.

Иван Якимушкин же смог прийти вторым в самой престижной гонке зимней Олимпиады – лыжном марафоне.

Ну и конечно, оба они вместе с Сергеем Устюговым входили в состав эстафетной четвёрки, которая финишировала с флагом ОКР. Впрочем, был там и ещё один лыжник… Тот самый, из-за которого у Спицова и Якимушкина лишь серебряные медали в личных гонках. Но о нём поговорим ниже.

6) Руслан Захаров (Коньки). Серебро

А вот и до Захарова очередь дошла. Помните, мы говорили о нём в пункте 8?

И вновь при составлении рейтинга мы берём в расчёт не только ценность медалей, но и

тот сложный путь, который привёл к ним. Руслан Захаров был одним из лучших шорт-трекистов страны и выигрывал медаль чемпионата Европы еще в 2008 году. Неожиданно для многих он решил перейти с малого круга на большой и с 2017 года выступает в конькобежном спорте. Поначалу успехи Захарова- конькобежца были несравнимо скромнее, чем Захарова-шорт-трекиста. Но затем пришли медали в командных гонках, а на Олимпиаде в Пекине он и вовсе показал свой максимум. Вместе с Даниилом Алдошкиным и Сергеем Трофимовым Захаров взял серебро в командной гонке и стал первым спортсменом в истории (!), сумевшим завоевать медали Олимпийских игр в шорт-треке и коньках.

5) Вик Уайлд (сноуборд). Бронза

О Вике Уайлде сложно рассказать что-то новое. Он стал одним из героев сборной России на Олимпиаде в Сочи, выиграв два золота в параллельных дисциплинах. Бывший американец успешно провёл и постолимпийский сезон, а затем его результаты покатились резко вниз. В Пхёнчхане Уайлд и вовсе провалился, вылетев на первой стадии. После 2018 года он всё реже выходил на старты, а выходя, занимал места в нижней части таблицы. В конце прошлого года Уайлд развёлся с другой сноубордисткой Юлией Заварзиной после 10 лет брака.

На Олимпиаде-2022 в сноуборде гораздо больше ставок было на Дмитрия Логинова и Андрея Соболева. Но Соболев не смог пройти даже квалификационные заезды, а Логинов выбыл в четвертьфинале. И обошёл его в заезде… 35-летний Вик Уайлд.

Полуфинал Вику выиграть не удалось – уж больно хорош был Тим Мастняк. Но в заезде за третье место он одержал победу и завоевал бронзовую медаль! Сразу после финиша Уайлд расплакался от счастья. Только он знал, чего стоила ему эта бронза.

4) Наталья Непряева (лыжи). Золото, серебро, бронза

Непряева смогла на лыжной трассе собрать полный комплект наград. Началось всё с серебра в скиатлоне. Золота от Натальи не ждал никто – уж слишком хороша была Тереза Йохауг. Но за вторую по значимости награду наша лыжница смогла побороться и с успехом выиграла эту борьбу.

Но гораздо значимее успех пришёл к Непряевой неделю спустя. В женской эстафете сборная России одержала фееричную победу. Вместе с Непряевой на пьедестале радовались Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Наконец в командном спринте Непряева в паре со Ступак взяла ещё и бронзовую награду.

Да, в индивидуальных гонках преимущество Терезы Йохауг было слишком уж велико. Но Непряева заслужила статус «второй после королевы», что тоже впечатляет.

3) Анна Щербакова (фигурное катание). Золото

Ещё одна потрясающая история преодоления произошла в фигурном катании. Анна Щербакова считалась главной звездой и главной претенденткой на золото Олимпиады вплоть до старта олимпийского сезона. Лето 2021 года Щербакова встретила в статусе действующей чемпионки мира и трёхкратной чемпионки России. Но в межсезонье Щербакова повредила палец на ноге, а вернувшись, уже не выглядела столь же уверенной на льду. А тут ещё некстати к нужному возрасту подошла Камила Валиева. На чемпионате России Щербакова стала лишь третьей, на чемпионате Европы – второй. На Олимпиаду Аня ехала скорее как потенциальный бронзовый призёр. Золото заранее вешали на шею Камиле Валиевой, а Александра Трусова поражала всех заявленными пятью квадами.

Тем обиднее было для Щербаковой пропустить командный турнир, где Валиева выступила без замен и завоевала золото.

В короткой программе одиночниц Щербакова стала второй, отстав от Валиевой. Трусова же и вовсе завалила короткую, заняв четвёртое место.

В произвольной наступил черёд проваливаться Валиевой. Камила дважды упала и осталась даже без бронзы. Зато Трусова первой в мире выполнила пять четверных прыжков и выиграла произвольный прокат.

А Щербакова была просто стабильна. Откатав без ошибок и короткую, и произвольную программу, она не стала первой ни в одной из них. Но медаль дают за сумму прокатов. И фигуристка буквально зубами выгрызла себе олимпийское золото. Несмотря на статус Валиевой. Несмотря на пять квадов Трусовой. Несмотря на разговоры, что она вообще не должна была ехать на эту Олимпиаду.

2) Сборная России по прыжкам с трамплина. Серебро

Эта серебряная медаль России выглядит даже ценнее любого золота. В прыжках с трамплина наша страна никогда не могла похвастаться успехами. Даже за все советские годы у сборной была лишь одна олимпийская медаль – в 1968 году золото выиграл Владимир Белоусов.

Чуть улучшилась ситуация у России в прыжках с трамплина лишь в 2010-е годы. У женщин стала «долетать» до подиумов Ирина Аввакумова, а у мужчин Евгений Климов перестал мучить себя в лыжном двоеборье и окончательно сосредоточился на трамплине. Но медали к нашим прыгунам никак не шли. Слишком уж хороши в этом виде австрийцы, словенцы, японцы, норвежцы, немцы…

Тем удивительнее выглядит результат России в миксте. От нашей команды вновь ждали места в районе пятого-шестого, но на помощь пришли организаторы. У целой группы соперников нашли нарушения в экипировке, и они получили штрафы. Можно говорить, что нашим повезло, но регламент есть регламент. Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов – серебряные призёры Олимпиады!

Особенно эффектной выглядит история Евгения Климова. Начинал наш трамплинист в лыжном двоеборье, в котором выступил в том числе на Олимпиаде в Сочи. Соревнования в двоеборье для Климова проходили по одной схеме: стать одним из лучших в трамплине, а затем полностью провалить лыжную гонку и откатиться во второй-третий десяток.

После Олимпиады двоеборец перешёл в прыжки с трамплина и с ходу стал лучшим в нашей сборной. На Играх в Пекине после первой попытки на нормальном трамплине Климов шёл на четвёртом месте. Казалось, до медали рукой подать, но… увы, только пятый. И вот наконец долгожданная награда. Серебро, которое ценнее золотой медали…

Но не ценнее трёх золотых медалей!

1) Александр Большунов (лыжи). Три золота, серебро, бронза

Вопрос первого места в этом рейтинге даже не обсуждался. Большунов в нынешнем сезоне шёл довольно неровно, и болельщики поговаривали, что его главный конкурент Йоханнес Клэбо заберёт себе чуть ли не всё золото Игр. Но уже в первой гонке – скиатлоне – Большунов показал, что такое «правильно выйти на пик формы». Блестящая победа с флагом и полутораминутным отрывом от Дениса Спицова. Большунов уже мог почивать на лаврах, но это было лишь начало.

В «разделке» Большунов стал серебряным призёром, уступив на этот раз финну Нисканену. И это был первый рекорд нашего лидера – он стал первым отечественным лыжником, завоевавшим шесть медалей на Олимпийских играх.

А уже два дня спустя Большунов внёс неоценимый вклад в победу России в эстафете. Вновь тотальное преимущество и вновь флаг в руках – на этот раз у Сергея Устюгова.

Через три дня Большунов бежал с Александром Терентьевым командный спринт и взял ещё одну медаль – на этот раз бронзу.

Но, как говорилось в «магазине на диване», и это ещё не всё. В самой престижной гонке – лыжном марафоне – Большунов вновь стал первым. Пять медалей на одной Олимпиаде – есть новый рекорд страны!

Говорят, что вопрос знаменосца сборной России на церемонии закрытия был решён ещё 16 февраля, после командного спринта. Ну а лыжный марафон развеял все сомнения. Большунов – король лыж и главный герой Олимпиады в Пекине, не только в сборной России, но и вообще среди всех команд.