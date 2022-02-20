Экс-главный тренер сборной России, наставник рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал итог финального матча Олимпиады-2022. Он отметил, что команда не разобралась с тактикой, но показала интересную игру.

Российская команда уступила финнам со счетом 1:2 и завоевала серебро соревнований.

«Если брать, что Жамнов никогда не тренировал, то серебро — это хороший результат. Ребята бились, боролись и сражались. Ещё перед финалом я говорил, что если финны выйдут вперёд, то забить им будет очень сложно, взломать оборону», – цитирует Крикунова Чемпионат.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что Алексей Жамнов продолжит работать с командой на Чемпионате мира.