Бывший главный тренер сборной Владимир Плющев поделился эмоциями после завершения хоккейного финала на Олимпиаде между Россией и Финляндией. По его мнению, в команде остались проблемы, которые помешали выиграть.

Россияне завершили матч поражением со счетом 1:2.

«Есть то, что надо менять. Но мы этого не делаем: либо не хотим, либо не знаем как. Для того, чтобы что-то добиваться, надо что-то поменять. А просто сидеть на стульчиках, на которых все сидят, при этом думать и докладывать, что у нас все хорошо», – цитирует Плющева Sport24.

Он добавил, что у соперников были далеко не оптимальные и звездные составы, при этом россияне показывали невнятную игру.