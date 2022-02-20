На турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) состоялась жеребьевка основной сетки соревнований. Российский теннисист Даниил Медведев узнал, с кем сыграет в первом круге.

Встречи запланированы на 21-26 февраля. Это первый турнир второй ракетки мира после проигранного финала Australian Open.

В стартовом матче Медведев сыграет с французом Бенуа Пэром. Он занимает 52-е место в рейтинге ATP.

Действующий чемпион соревнований немец Александр Зверев в первом круге сразится с американцем Дженсоном Бруксби.

В матчах также примут участие грек Стефанос Циципас, испанец Рафаэль Надаль и итальянец Маттео Берреттини.

Отметим, что по итогам игр в Мексике Медведев может стать первой ракеткой мира.