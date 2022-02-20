Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что приступит к тренировкам в сборной команде в июне. Пока она занимается самостоятельно без дополнительных нагрузок.

Ранее спортсменка брала паузу после насыщенного олимпийского сезона.

«Я планирую вернуться к тренировкам полноценно в июне. В июне официально я поеду на олимпийскую спортивную базу «Озеро Круглое» на первый сбор. Сейчас тренируюсь по одному разу в день в легком режим»,— цитирует Мельникову ТАСС.

Первым стартом гимнастки после перерыва станет чемпионат мира. Он пройдет в октябре 2022 года в Ливерпуле (Великобритания).

В прошедшем сезоне Мельникова не только выступала на Олимпиаде, но и выиграла три медали мундиаля в Японии.