Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов прокомментировал решение снять серебряную медаль после церемонии награждения.

Игрок во время финального матча отразил 29 бросков из 31. Процент сэйвов хоккеиста составил – 93,55. Он покинул площадку только один раз, на последней минуте.

«Мы заслужили её, принесли трудом и потом. Но тяжело принять, что она не золотого отлива, а серебряного. Тяжело с самим собой согласиться. Я максималист. Безусловно надену её и наслажусь этим моментом, но позже», – цитирует Федотова Чемпионат.

В активе голкипера на олимпийском турнире – шесть матчей (из шести) и два шат-аута. Федотов пропустил всего девять шайб на все игры.