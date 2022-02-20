Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о том, как относится к наставнику фигуристов Этери Тутберидзе. По его словам, она величайший специалист с уникальной методикой.

«У неё есть своя методика воспитания чемпионов, которую никто в мире повторить не может. И у многих такая зависть, что зубы скрипят от бессилия. Она – лучшая в мире. Она работает только с детьми? А никто и этого сделать не может!», – цитирует Бородавко «Спорт-экспресс».

Он отметил, что «только непосвящённые люди могут ругать Тутберидзе» за строгость. Тренер решает самые высокие цели ставит такие же требования в группе.

Напомним, воспитанницы Этери Тутберидзе Анна Щербакова и Александра Трусова взяли золото и серебро в личных прокатах, также первое место в командном турнире завоевала Камила Валиева.