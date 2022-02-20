В предыдущем материале мы перечисляли главных российских героев Олимпийских игр-2022. Спортсменов, принесших нашей стране самые яркие позитивные эмоции за последние 16 дней. На этот раз пришла речь поговорить о тех, на кого болельщики возлагали большие надежды, но они их не оправдали.

10) Эдуард Латыпов (биатлон). Провал в эстафете

Латыпова включаем в наш рейтинг со звёздочкой. Всё же наш биатлонист завоевал три бронзовых медали. Но как минимум одна из бронз должна была становиться золотом. В мужской эстафете Латыпов подошёл к последней стрельбе первым с отрывом от преследователей. Но в решающий момент дрогнул и зашёл на целых два штрафных круга, в результате – только бронза. На этом фоне проигрыш двум соперникам на финише микста выглядит обычным рабочим моментом.

9) Павел Кулижников (коньки). Чуда не случилось

До ковидных переносов Кулижников был одним из лучших конькобежцев мира. Но после возвращения большого спорта у Павла начались проблемы. На Олимпиаду он ехал не в статусе фаворита, но надежды на него все же возлагались. Тем не менее, чуда не произошло. Кулижников стал лишь 11-м на 1000-метровке. Той самой, на которой два года назад поставил непобитый мировой рекорд. Даже Виктор Муштаков оказался лучше (8-е место).

8) Роман Репилов и Семён Павличенко (санный спорт). Наша песня хороша, начинай сначала

Роман Репилов и Семён Павличенко по ходу сезонов уже несколько лет нет-нет да и «укусят» немецких фаворитов. Но когда наступает пора решающих стартов, что-то происходит. То ли сани не едут, то ли ещё какие проблемы.

Роман Репилов, конечно, жаловался на экипировку и финансирование, но факт остаётся фактом. И он, и Павличенко ничего не показали на трассе. Репилов был близок к медали в команде, но там Россия остановилась в шаге от подиума.

7) Елена Никитина (скелетон). Жалобы

Елена Никитина оказалась в центре одного из скандалов на Олимпиаде, пусть и локального характера. Скелетонистка пожаловалась на некомфортную обстановку в сборной, заявив, что внутри сборной идёт «война».

Какой бы война ни была, Никитина её проиграла. Двукратный призёр прошлогоднего чемпионата мира заняла на Олимпиаде только 16-е место, уступив в том числе двум партнёршам по команде.

Без медали остался и лидер мужской сборной Александр Третьяков, но он хотя бы претендовал на неё до последнего момента, оказавшись в итоге четвёртым.

6) Ольга Фаткулина (коньки). Неоправданный знаменосец

От конькобежцев на Олимпиаде мы вообще не ждали подвигов, но на медали всё же можно было рассчитывать. Опытная Ольга Фаткулина получила право понести знамя сборной ОКР на открытии Олимпиады. Но на самих Играх серебряный призёр Сочи-2014 выступила неважно: 10-е место на 500-метровке, 13-е на 1000 метрах.

5) Максим Буров (фристайл). Отдых ради провала

Младший брат бронзового призёра Пхёнчхана Ильи Бурова в последние годы в семье выбился в лидеры. На счету Максима были три золотых и одна бронзовая медаль двух последних чемпионатов мира. Но на Олимпиаде наш акробат разочаровал поклонников.

Сперва Буров-младший решил пропустить командный турнир ради подготовки к индивидуальному первенству. А в итоге в личном турнире Буров-младший не смог пройти даже квалификацию.

Семейный престиж поддержал Буров-старший, прыгнувший в финале на олимпийскую бронзу, вторую в карьере.

4) Дмитрий Логинов (сноуборд). «Уступил старшему»

Главными претендентами на медали в сноуборде у нашей команды считались Андрей Соболев и Дмитрий Логинов. Оба выступали в коронном российском виде – параллельном гиганте. Логинов и вовсе приехал в Пекин в ранге победителя двух последних чемпионатов мира в этой дисциплине. Тем не менее, Соболев выбыл уже в квалификации, а Логинов провалился в четвертьфинале. Примечательно, что его обошёл партнёр по команде Вик Уайлд. 35-летний ветеран, на которого никто перед началом турнира не ставил, доехал в итоге до бронзы, а Логинову остаётся готовиться к следующему циклу.

3) Женская сборная России по кёрлингу. Худшая Олимпиада

В памяти болельщиков ещё свежи команды Людмилы Прививковой и Анны Сидоровой, добившиеся неплохих успехов на международных турнирах. Но на Олимпиадах наши девочки так ни разу не смогли даже добраться до полуфинала.

В Пекин Россия ехала в хорошем настроении: команда скипа Алины Ковалёвой – действующие вице-чемпионки мира. Но на самом турнире сборная проиграла восемь матчей из девяти и повторила худший результат в истории. Но если в 2002 году Россия приехала в Солт-Лейк в ранге дебютанта и была рада самому факту участия, то сейчас жалкая одна победа от вице-чемпионок мира выглядит провалом.

2) Камила Валиева (фигурное катание). Главный допинг-скандал

Разумеется, Валиева в этой ситуации выглядит скорее как жертва обстоятельств. Но факт остаётся фактом: именно она стала в центре самого громкого допингового скандала Олимпиады-2022. При этом скандал ещё не завершён. Из-за пробы Валиевой вся сборная рискует утратить золото в командном фигурном катании.

А находясь под огромным прессингом, 15-летняя Валиева в решающий момент не справилась. Два падения в произвольной программе – и главная фаворитка Олимпиады осталась даже без бронзы.

1) Нападающие сборной России по хоккею. Беззубость

Серебро сборной России по хоккею, с учётом состава участников нынешнего турнира, выглядит закономерным. Финляндия с самым сильным составом стала первой, вторая по силе команда – второй.

Но только вспоминать это серебро через месяц не будет никто. В первую очередь из-за серой игры нашей сборной. Команда провела на Олимпиаде только одну яркую игру – и ту в ничего не решающем матче с Чехией. При малейшем грузе ответственности Россия зарывалась в обороне и играла по принципу «как бы чего не вышло». Если к голкиперу Ивану Федотову нельзя предъявить ни одной претензии (мы даже включили его в топ лучших спортсменов Игр), то вот к линии атаки возникает масса вопросов. Хочется верить, что к 2026 году ИИХФ, МОК и НХЛ уладят разногласия, и в Италии мы уже увидим в атаке сборной Капризова, Панарина и, чем чёрт не шутит, может, самого Овечкина.