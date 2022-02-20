Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук поделился впечатлениями о проигранном финале Олимпийских Игр-2022 в Пекине. Он отметил, что все спортсмены проводили решающий матч на совесть и вовремя ложились под шайбы.

В финале российская команда под руководством Алексея Жамнова уступила финнам со счетом 1:2.

«Я не люблю серебро. Но это начало чего-то большого. Пацаны будут понимать, какие требования в сборной. Они видят изменения, что к ним относятся, как к профессионалам. Ни к одному человеку претензий нет», – приводит слова Ковальчука Sport24.

Он заметил, что финские спортсмены играли в свой хоккей, а преимуществом россиян был первый гол.

Напомним, единственную шайбу в финале за команду забросил форвард Михаил Григоренко.