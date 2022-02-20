Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук поделился мыслями о продолжении спортивной карьеры и сотрудничестве с командой нынешнего тренера Алексея Жамнова.

Специалист отметил, что его текущий административный контракт вскоре закончится. Последним коллективом хоккеиста в КХЛ был омский «Авангард».

«С Алексеем Юрьевичем я пойду куда угодно. Он проявил себя профессионалом, лидером, настоящим мужиком. Таких людей надо держаться поближе. Карьера игрока? Посмотрим. Есть мнение, что не убил в себе игрока и не перестроился на работу генменеджера», – цитирует Ковальчука Чемпионат.

Напомним, сборная России в финале Олимпиады-2022 уступила финской команде. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу представителей Скандинавии.