Олимпийские игры в Пекине Фото: официальный сайт Олимпийских игр в Пекине

Олимпийские игры в Пекине Фото: официальный сайт Олимпийских игр в Пекине

Сегодня, 20 февраля, состоится официальная церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине. Мероприятие на Национальном стадион Пекина «Птичье гнездо» начнется в 15:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция церемонии будет доступна на сайте Первого канала по ссылке здесь.

Олимпийские Игры в Китае прошли с 4 по 20 февраля. Спортсмены разыграли между собой 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах.

По информации ТАСС, в церемонии закрытия примут участие около 60 российских атлетов.

Знаменосцем сборной ОКР будет трехкратный олимпийский чемпион, лыжник Александр Большунов. На прошедшем турнире он стартовал в пяти гонках и взял медали в каждой из них. Спортсмен стал самым титулованным среди участников национальной команды.