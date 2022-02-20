На Национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине стартовала официальная церемония закрытия Олимпийских зимних игр 2022 года. На мероприятии появятся около 60 российских спортсменов.

Прямая трансляция церемонии началась в 15:00 по московскому времени, просмотр доступен по ссылке здесь.

Сборная России выступала под названием «Команда Олимпийского комитета России» с соответствующей символикой в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. Всего было разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах. Победителем общего зачета стала команда Норвегии с 16 золотыми наградами.

Знаменосцем сборной ОКР будет трехкратный олимпийский чемпион, двукратный призер соревнований в Пекине, лыжник Александр Большунов.