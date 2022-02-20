Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на комментарии о национальной команде в социальной сети. Специалист не одобрила некоторые положительные высказывания болельщиков о выступлении на Олимпиаде-2022.

Среди них была следующая фраза: «Готова смотреть эти танцы вечно. Поздравляем с успехом нашей команды, нашей «Красной машины».

Накануне, 19 февраля, тренер опубликовала видео с праздничным танцем после третьей победы Александра Большунова. Спортсмен завершил турнир победой в масс-старте на 28,4 км.

Вяльбе не согласилась с фанатами в Instagram: «Красная машина» — это хоккей, мы не «Красная машина»!».

Сборная России всего взяла 11 медалей на прошедшем турнире. В их числе есть четыре золота, три серебра и три бронзы.