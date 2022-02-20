Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не одобрил отсутствие награждения командного турнира фигуристов на Играх-2022 в Пекине. По его словам, МОК и ISU не дали серьёзной аргументации по этому выбору.

Церемония была перенесена до окончания расследования по допинг-скандалу фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы по-прежнему считаем, что не существует никаких правовых оснований как для пересмотра результатов командного турнира в фигурном катании, так и для отмены церемонии награждения чемпионов и призеров», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Эксперт добавил, что Валиева обеспечена надлежащей юридической поддержкой. ОКР уверен в ее невиновности и надеется на подтверждение этого мнения результатами расследования.

Ранее жалобу в CAS на отсутствие награждения направляли американцы, их запрос был отклонен.