Серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании, российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова рассказали о том, что может повлиять на их решение о продолжении карьеры. По их словам, сначала они закончат текущий сезон.

Накануне, дуэт стал вторым в личных соревнованиях, уступив только представителям Китая.

«Во-первых, нужно приехать домой, передохнуть и переварить то, что с нами здесь случилось. И уже принимать решение», – цитирует Тарасову Sport24.

Морозов согласился со словами партнерши. Он считает, что это зависит от многих факторов. Продолжение карьеры – вопрос не только желания

«Есть много вещей, которые скрыты от болельщиков. Будем взвешивать все эти факты и принимать решение», – приводит слова спортсмена источник.

Напомним, пара тренируется под руководством олимпийского чемпиона-2014 Максима Транькова и штаба Этери Тутберидзе.