Нападающий сборной России по хоккею Антон Слепышев эмоционально обратился к болельщикам в социальной сети после поражения в финале Олимпийских Игр-2022.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Финляндии. Россияне получили серебряные медали.

«Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!!! Все говноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир, и ждали, еще до финала, нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!», – написал Слепышев на своей странице в Instagram.

Хоккеист решил остаться без обратной связи и ограничил возможность оставлять комментарии к этой публикации.

Напомним, с сезона 2018/19 Слепышев представляет московский ЦСКА.