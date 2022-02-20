Олимпийские игры в Пекине Фото: официальный сайт Олимпийских игр в Пекине

Олимпийские игры в Пекине Фото: официальный сайт Олимпийских игр в Пекине

Олимпийская сборная России вышла на стадион «Птичье Гнездо» в Пекине (Китай). Спортсмены принимают участие в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр.

Прямая трансляция мероприятия доступна по ссылке здесь.

Знаменосцем сборной ОКР выступил трехкратный олимпийский чемпион Пекина-2022, лыжник Александр Большунов. На прошедшем турнире он стартовал в пяти гонках и взял медали на каждой из этих дистанций.

Всего российские спортсмены завоевали 32 медали Олимпиады, среди них – шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых. У лидера неофициального зачета, Норвегии, накопилось 17 наград высшей пробы.