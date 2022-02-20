Российская фигуристка Камила Валиева продолжила тренировки после возвращения из олимпийского Пекина. Спортсменка вернулась на лед спорткомплекса «Хрустальный».

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командном турнире. Она выступала как в короткой, так и в произвольной программе. В личном турнире она выиграла первый прокат, но по сумме баллов заняла только четвертое место.

Видео с тренировки фигуристки в Москве появилось на странице группы Этери Тутберидзе в Instagram. Известно, что Валиева исполнила каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов.

Напомним, сборные, завоевавшие медали в командном турнире, не были награждены медалями из-за начала расследования по положительной допинг-пробе Камилы Валиевой.