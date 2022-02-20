Нападающий «Зенита» Даниил Кузнецов сменил клуб перед возобновлением Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игрок продолжит профессиональную карьеру в казанском «Рубине».
О переходе 18-летнего форварда сообщила пресс-служба сине-бело-голубых в официальном Telegram-канале.
«Соглашение между клубами оставляет за сине-бело-голубыми право приоритетного выкупа футболиста по фиксированной стоимости. Футбольный клуб «Зенит» благодарит Даниила Кузнецова и желает удачи в составе новой команды!», – сказано в заявлении.
Футболист является воспитанником «Газпром»-Академии, также он принимает участие в играх юношеской сборной России 2003-го года рождения.
В сентябре 2021 года Кузнецов дебютировал за основную команду в Тинькофф РПЛ, 3 ноября — в Лиге чемпионов. В текущем сезоне нападающий провел пять матчей в составе сине-бело-голубых.
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