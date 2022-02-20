Трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов получил свою третью золотую медаль Игр-2022. Награждение призеров масс-старта состоялось на церемонии закрытия соревнований.

Вторую ступень на подиуме занял россиянин Иван Якимушкин. Он финишировал вторым в гонке на 28,4 км. Бронзу получил норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Награждение мужчин проводила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Александр Большунов также принял участие в церемонии в качестве знаменосца сборной ОКР. На прошедшем турнире он стартовал в пяти гонках и взял медали в каждой из них. Спортсмен стал самым титулованным среди участников национальной команды.

Ранее награды получили женщины, попавшие на пьедестал в 30-километровом марафоне. На высшую ступень пьедестала поднялась норвежка Тереза Йохауг, рядом расположились американка Джессика Диггинс и представительница Финляндии Кертту Нисканен.