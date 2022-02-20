Александр Большунов на церемонии закрытия ОИ-2022 в Пекине Фото: ОКР

Александр Большунов на церемонии закрытия ОИ-2022 в Пекине Фото: ОКР

Российский лыжник, знаменосец национальной команды Александр Большунов вышел на парад спортсменов на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) с флагом Олимпийского комитета России.

Сборная России на ОИ-2022 завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Команда заняла девятое место в неофициальном медальном зачете соревнований. Лидером стала сборная Норвегии. В активе команды 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.

Вторым стали спортсмены из Германии (10-12-5), третье место заняли хозяева турнира – представители Китая (9-4-2).

Александр Большунов на Олимпийских играх в Пекине завоевал пять медалей: три золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

На церемонии открытия флаг ОКР несли хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.