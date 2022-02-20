Американская фигуристка Полина Эдмундс прокомментировала ситуацию с положительным допинг-тестом россиянки Камилы Валиевой.

«В допинг-пробе Камилы нашли следы трех веществ, только одно из которых считается запрещенным. Однако все три – препараты для сердца. Даже есть два из них легальные, это все равно вызывает вопросы. Стоит проверить и других учениц Тутберидзе», – заявила Эдмундс в подкасте The Skating Lesson.

Фигуристка добавила, что если Валиева принимает эти лекарства, то почему другие спортсмены не могут этого желать. Эдмундс считает, что не стоит набрасываться на Россию из-за положительной допинг-пробы Камилы.

Спортсменке из США не нравится, что Этери Тутберидзе всегда выходит на первый план, Эдмундс полагает, что в России немало чистых спортсменов и хороших тренеров, которым не дают проявить себя из-за внутренней политики.