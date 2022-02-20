Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной Думы Светлана Журова рассказала о будущем сборной России после Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Напомним, на ОИ-2022 команда завоевала шесть золотых, двенадцать серебряных и четырнадцать бронзовых медалей. Это позволило сборной России занять девятое место в неофициальном медальном зачете.

Журова заявила, что не нужно «посыпать голову пеплом». Стоит сделать определенные выводы и подтянуть отстающие виды спорта.

«Впереди еще много Олимпиад. Главное – подойти к ним чистыми и без допинга. А еще с флагом и гимном – для спорта это очень важный момент«, – цитирует Журову «Чемпионат».

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2016 году в Милане и Кортине-д’Ампеццо (Италия).