Американская фигуристка Полина Эдмундс рассказала о странном поведении российских спортсменок, с которыми она соревновалась в финале юниорского Гран-при в Фукуоке в 2013 году. Тогда на турнире выступали Мария Сотскова, Евгения Медведева и Серафима Саханович.

«Я сидела с ними в раздевалке, готовясь к выходу на тренировку. Девушки завязывали шнурки, шутили, хихикали. За пять минут до выхода на лед они все достали маленькие бутылочки. У них были пипетки, и каждая фигуристка приняла несколько капель», – заявила Эдмундс в подкасте The Skating Lesson.

Фигуристка из США добавила, что российские спортсменки смеялись по поводу принятия этого вещества. Одна сказала, что врач поспорил с ней, что она не сможет это проглотить. Другая ответила, что у нее нет проблем с приемом этой субстанции.

После этого инцидента фигуристки стали делать каскады из тройных прыжков. Тогда спортсменкам было по 13 лет. Американка была удивлена, что россиянки работали так интенсивно.