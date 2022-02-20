Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался в своем телеграм-канале после церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Губерниев заявил, что завершилась его одиннадцатая Олимпиада. Дмитрию понравились соревнования.

«Завтра домой одним самолетом с нашими героями спорта!!! Интересно, будут ли приятные сюрпризы на Родине???» – написал Губерниев.

Дмитрий поблагодарил всех за поддержку и внимание. Губерниев напомнил, что совсем скоро стартует очередной этап Кубка мира по биатлону. Соревнования пройдут в Финляндии.

Этап Кубка мира в Контиолахти откроется женской эстафетой 3 марта 2022 года. Также спортсмены примут участие в спринтерских гонках и гонках преследования. Соревнования завершатся 6 марта.