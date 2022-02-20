Московский ЦСКА встретился с казанским «Рубином» в товарищеском матче сегодня, 20 февраля. Матч прошел в рамках последнего зимнего тренировочного сбора и завершился со счетом 1:1.

Счет в матче открыл защитник ЦСКА Игорь Дивеев на 17-й минуте. Футболист замкнул подачу с углового.

На 88-й минуте встречи «Рубин» сравнял счет. Отличился Сеад Хакшабанович. Он пробил из-за пределов штрафной.

Московский ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице после 18-ти матчей Российской Премьер-Лиги. Команда отстает от лидера – «Зенита», на 8 очков. Армейцы сыграют первый матч после зимнего перерыва 26 февраля.

«Рубин» идет на десятом месте турнирной таблицы РПЛ. Казанцы встретятся с «Зенитом» 28 февраля.