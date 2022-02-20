Американская фигуристка Полина Эдмундс считает, что россиянкам поставили несправедливые оценки на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Александра Трусова заняла второе место, Камила Валиева стала пятой.

Эдмундс заявила, что тренер российских фигуристок – Этери Тутберидзе, не учит подопечных технике, а судьи не обращают на это внимания.

«У них неправильная техника, за которую из не наказывают. Например, Саша Трусова исполнила четверной флип на внешнее ребро. Это вообще нельзя засчитывать как четверной флип. Но ее не наказывают и не снижают оценок«, – заявила Эдмундс в подкасте The Skating Lesson.

Также фигуристка отметила, что Анна Щербакова согнула ногу на одном из элементов, но судьи не снизили ей оценку.

Полина Эдмундс считает, что многие фигуристки на Олимпийских играх в Пекине выступили лучше представительниц России.