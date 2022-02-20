Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о выступлении дочери Кристины на ОИ-2022 в Пекине.

Напомним, Кристина Резцова завоевала серебро в составе женской эстафеты и бронзу в смешанной. Лучший личный результат биатлонистки – пятое место в масс-старте. В спринте Резцова заняла шестое место, в индивидуальной гонке – девятое, в пасьюте – 26-е.

«У дочки все впереди. Кристине много чего не удалось на этой Олимпиаде, но бог еще воздаст. Не знаю, что конкретно не получилось. Правда, я не могу до нее дозвониться. Видимо, ушла в себя», – цитирует Анфису Резцову «Чемпионат».

Олимпийская чемпионка добавила, что биатлонисты из России не добрали медалей. Резцова считает, что мужчины в эстафете должны были брать золото. Им просто не повезло.

Олимпийские игры в Пекине завершились сегодня, 20 февраля.