Главный тренер сборных России по керлингу Юрий Шулико заявил, что канадский специалист Даниэл Рафаэль возглавит женскую команду на чемпионате мира после отставки Сергея Беланова.

Напомним, женская сборная России не смогла пробиться в плей-офф олимпийского турнира, заняв последнее место в групповом этапе с одной победой и восемью поражениями. За команду играли Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

«В соответствии с календарным планом, в феврале 2022 года женская команда примет участие в тренировочном сборе и чемпионате мира в Канаде. Вместо покинувшего свой пост тренера Сергея Беланова с командой отправится заграничный тренер-консультант Даниэл Рафаэль», – цитирует Шулико официальный сайт Федерации керлинга России.

Ранее специалист работал тренером команд Франции, Китая, Италии и Чехии.