Российская теннисистка Вера Звонарева не смогла пробиться во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).

В матче первого круга Звонарева уступила бельгийке Элисон Ван Эйтванк.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. Теннисистки находились на корте 1 час 58 минут.

Звонарева совершила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

Ван Эйтванк три раза подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки, а также реализовала четыре брейк-пойнта из пятнадцати.

Бельгийская теннисистка сыграет в матче второго круга с победительницей встречи между Хиль Белен Тайхман и Анжеликой Кербер.

Призовой фонд турнира в Дохе превышает 2,6 миллионов долларов. В 2021 году соревнования выиграла Петра Квитова из Чехии.