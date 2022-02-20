Российский политик и почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов высказался о результатах спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Если говорить о Большунове, то это наш главный герой Олимпиады. Если бы не он, результаты Олимпиады были бы крайне печальные. Я прямо говорю. У нас вообще золотые медали только в лыжах и фигурном катании», – цитирует Иванова «Матч ТВ».

Сергей Борисович добавил, что Большунову не нравится усиленный интерес прессы и СМИ. Он не хочет, чтобы на него так сильно обращали внимание, но перешагивает через себя и общается с журналистами.

Иванов отметил, что Большунов, наверняка, не хотел привлекать к себе внимание золотыми ботинками на награждении марафона, но надел их, потому что понимает, что это часть его работы.

На Олимпийских играх в Пекине Александр Большунов завоевал три золота, серебро и бронзу.