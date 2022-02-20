Российский теннисист Андрей Рублев сегодня, 20 февраля, выиграл турнир в Марселе (Франция). Мач проходил на стадионе «Пале де Спортс» в Марселе (Франция).

В финальном матче турнира категории «АТР-250» седьмая ракетка мира из России Андрей Рублев встречался с девятым номером рейтинга из Франции Феликсом Оже-Альяссимом.

Матч продлился 1 час и 57 минут и завершился победой Рублева со счетом 5:7, 6:7.

Оже-Альяссим совершил 12 подач навылет, допустил 4 двойные ощибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов.

Рублев 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов.

Призовой фонд турнира составляет 545 200 евро.

В полуфинале соревнований из борьбы за главный приз выбыли россияне Роман Сафиуллин и Андрей Рублев.