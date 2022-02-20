Российский тренер Этери Тутберидзе прокомментировала выступление своих спортсменок на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Тутберидзе высказалась о прокатах Александры Трусовой, сравнив фигуристку с первооткрывателем Космоса Юрием Гагариным. Напомним, на ОИ-2022 спортсменка сделала рекордные пять четверных прыжков в произвольной, но заняла второе место, уступив золото Анне Щербаковой.

«Можно долго дискутировать, стоила ли игра свеч, но непоколебимость спортсменки достойна уважения. Александра, как Гагарин, уносит нас в космос. И в этом она первая, а может быть, и единственная«, – написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме».

Также на Олимпийских играх в Пекине серебряные медали завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, перешедшие к Тутберидзе специально для подготовки к главному старту четырехлетия.