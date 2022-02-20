Тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе подвела итоги выступления своих спортсменок на зимних Олимпийских играх в Пекине. Соревнования закрылись сегодня, 20 февраля.

Тутберидзе назвала Камилу Валиевой звездочкой. Этери Георгиевна считает спортсменку очень хрупкой, но в то же время, сильной.

«Как же показательны такие ситуации – те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и» как шакалы, набросились, предлагая разные способы инквизиции», – написала Тутберидзе в «Инстаграме».

Напомним, 7 февраля стало известно о положительной допинг пробе одной из фигуристок Этери Тутберидзе – Камилы Валиевой. В анализе спортсменки нашли запрещенный триметазидин в микродозе. После разбирательств, Валиеву допустили до участия в командном турнире, но она не смогла справиться с давлением и заняла пятое место.