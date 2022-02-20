Российский тренер Этери Тутберидзе высказалась о выступлении Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, Тарасова и Морозов стали серебряными призерами ОИ-2022 (239,25 балла). Россияне пропустили вперед только фигуристов из Китая Суй Вэньцзин и Хань Сун (239,88). Третье место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71).

«Это наши герои, которые не сдались, обратились к нам за помощью, и мы счастливы, что смогли организовать тренировочный процесс, собрав вокруг команду единомышленников, и ребята выдали лучшие прокаты, показав свой неиспользованный потенциал, в который многие уже не верили», – написала Тутберидзе в «Инстаграме».

Олимпийские игры в Пекине завершились сегодня, 20 февраля.