Андрей Рублев и Денис Молчанов Фото: официальный сайт турнира в Марселе

Андрей Рублев и Денис Молчанов Фото: официальный сайт турнира в Марселе

Андрей Рублев выиграл турнир в Марселе (Франция) в личном и парном разряде, российские хоккеисты проиграли финал ОИ-2022 в Пекине, Олимпийские игры объявлены закрытыми.

Российские хоккеисты уступили Финляндии в олимпийском финале-2022

Подопечные Алексея Жамнова проиграли представителям Финляндии в финале Олимпийских игр в Пекине со счетом 1:2. Единственный гол за сборную России забил Михаил Григоренко.

Итоговый медальный зачёт Олимпиады-2022: Норвегия победила, Россия вторая по числу наград

Сборная России уступила только Норвегии по общему числу наград. Спортсмены завоевали 32 медали на Олимпиаде в Пекине.

Андрей Рублев выиграл турнир в Марселе

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир категории АТР-250 в Марселе (Франция). В финале спортсмен обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Андрей Рублев взял второй титул на соревнованиях в Марселе в паре с украинцем Молчановым

Сразу после победы в одиночном разряде Рублев оформил дубль. Андрей выиграл соревнования в парном разряде в дуэте с украинцем Денисом Молчановым.

Сидорова выиграла турнир по прыжкам с шестом во Франции с лучшим результатом сезона

Российская спортсменка Анжелика Сидорова одержала победу на французском этапе зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций в Клермоне. Второе место заняла ее соотечественница Полина Кнороз.

Валиева вернулась к тренировкам после возвращения с Олимпиады-2022

Камила Валиева вернулась на лед спортивного комплекса «Хрустальный». Видео с тренировки российской фигуристки появилось на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

Олимпийские игры – 2022 в Пекине объявлены закрытыми

Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах закрыл Олимпийские игры в Пекине. Чиновник поблагодарил организаторов, волонтеров и спортсменов за яркие соревнования.