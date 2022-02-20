«Зенит» сделал официальное предложение «Химкам» по трансферу голкипера подмосковной команды Ильи Лантратова. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее появилась информация о том, что стороны ведут активные переговоры по переходу вратаря в команду из Санкт-Петербурга. Лантратов готов играть в «Зените».

26-летний голкипер стал футболистом «Химок» летом 2019 года. Он перешел в клуб в статусе свободного агента.

В текущем сезоне вратарь сыграл в 18-ти матчах Российской Премьер-Лиги. Лантратов пропустил 31 гол и шесть раз оставил ворота в неприкосновенности.

Текущий договор Лантратова с «Химками» рассчитан до 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 2 миллиона евро.