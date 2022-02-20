Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о поражении сборной России в финале Олимпийских игр в Пекине.

Напомним, российские хоккеисты уступили команде Финляндии со счетом 1:2.

«Финал предполагает такое развитие событий. Можно проиграть в одну шайбу, можно в одну выиграть. Результат – показатель того, что есть в нашем хоккее«, – цитирует Фетисова «Чемпионат».

Экс-хоккеист добавил, что финны долго шли к победе на Олимпийских играх. Соперники россиян по финалу Олимпиады выиграли много чемпионатов мира за последние годы. Финские хоккеисты играют на ведущих позициях в российских клубах. Они очень хотели завоевать золотые медали.

Напомним, сборная России по хоккею выиграла Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году.