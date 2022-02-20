Канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал выступление россиянина Александра Большунова на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, на ОИ-2022 Большунов завоевал три золота, серебро и бронзу.

Кершоу считает, что Александру помогла отмена январских гонок Кубка мира из-за коронавируса. По мнению канадца, Большунов приехал на Олимпиаду полностью готовым и не растерял форму до конца соревнований.

Канадец назвал Большунова королем Олимпиады.

«Большунов не то что квартиру в Москве получит от Путина. Ему, наверное, когда Путин уйдет с поста президента, дворец в Сочи подарят, рядом с которым мы выступали«, – заявил Кершоу в подкасте Faster Skier.

Напомним, за золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную – по 2,5 миллиона, за бронзовую – по 1,7 млн.